عقب اعتقال القروي.. حزب قلب تونس يطالب بإيقاف ”العصابة الحاكمة“

أدان حزب ”قلب تونس“ الذي يرأسه رجل الأعمال المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي إيقاف رئيسه وإيداعه السجن، داعيا إلى وضع حدلممارسات ما سماها ”العصابة الحاكمة“.

واعتبر حزب قلب تونس إيقاف رئيسه نبيل القروي ”حلقة في سلسلة من الممارسات الفاشية “ وفق تعبيره، داعيا “كلّ الطيف الديمقراطي للالتقاء والتحرّك لإيقاف هذه العصابة الحاكمة التي تجاوزت كلّ الحدود ضاربة بالأعراف والتقاليد والقوانين الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان عرض الحائط”.

وأضاف الحزب في بيان صدر عنه مساء الجمعة 23 أغسطس / آب 2019 عقب ايقاف رئيسه أنه ”تمّ منع القروي من السفر وتجميد أمواله“ متهما الحكومة بالعمل جاهدة “لتمرير التعديلات القانونية سيّئة الذكر المتعلقة بالقانون الانتخابي وهي في معظمها مشخصّة تستهدف نبيل القروي وحزب قلب تونس بالذات الى جانب عديد الممارسات التي كانت تستهدف رئيس الحزب وقناة نسمة والحزب” وفق نص البيان.

واعتبر بيان حزب القروي أن ”هذه الممارسات اللاديمقراطية التي تذكّر بأسوء أنظمة الاستبداد لم تمسّ حزب قلب تونس فقط بل شملت حزب نداء تونس أيضا ممثّلا في قيادييه ومنهم حافظ قائد السبسي الذي تعرّض الجمعة إلى أشنع أنواع التحقير والاعتداء عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي“ في إشارة الى ما تعرض له المدير التنفيذي لحزب ”نداء تونس“ حافظ قائد السبسي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من السفر ;

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و ألقت القوات الأمنية التونسية، في وقت سابق من يوم الجمعة، القبض على المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وأودعتهما سجن المرناقية في العاصمة، بأمر من القضاء، وذلك قبل أيام من بداية الحملة الانتخابية.

وقالت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت، الجمعة،“رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء منع السفر“.

كما قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية تهم التهرّب الضريبي و غسيل الأموال مرفوعة ضدهما.