صحيفة: النادي الأهلي السعودي يجدد الثقة في مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد جددت الثقة بالكرواتي برانكو إيفانوفيتش مدرب الفريق.

وكانت إدارة الأهلي قد عقدت اجتماعًا بحضور الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، وأحمد الصائغ رئيس النادي وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي، إضافة إلى برانكو، تم على إثره اتخاذ قرارات عاجلة للفريق الأول بعد تعثره أمام العدالة بالتعادل في الجولة الأولى من دوري الامير محمد بن سلمان على ملعب الجوهرة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ”الرياضية“ فقد قررت الإدارة تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكيسيتش إلى خانة الإستثمار، على أن يتم التعاقد مع صانع لعب أجنبي بدلًا منه.

واقتربت إدارة الفريق بحسب الصحيفة من إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر من المنتظر أن يكون رينالدو دا سيلفا لاعب ياوباولو .