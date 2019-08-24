وكانت إدارة الأهلي قد عقدت اجتماعًا بحضور الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، وأحمد الصائغ رئيس النادي وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي، إضافة إلى برانكو، تم على إثره اتخاذ قرارات عاجلة للفريق الأول بعد تعثره أمام العدالة بالتعادل في الجولة الأولى من دوري الامير محمد بن سلمان على ملعب الجوهرة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة ”الرياضية“ فقد قررت الإدارة تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكيسيتش إلى خانة الإستثمار، على أن يتم التعاقد مع صانع لعب أجنبي بدلًا منه.
واقتربت إدارة الفريق بحسب الصحيفة من إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر من المنتظر أن يكون رينالدو دا سيلفا لاعب ياوباولو .
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: النادي الأهلي السعودي يجدد الثقة في مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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