وحاولت الإعلامية المصرية الاعتذار بطريقة غير مباشرة، بنشرها صورة لها تبدو عليها علامات الوزن الزائد، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، إنك السميع العليم“.
جاء ذلك بعدما أثارت تصريحات الإعلامية المصرية حول أصحاب الوزن الزائد، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ريهام سعيد في برنامجها إن أصحاب الوزن الزائد يمثلون ”عبئا على الدولة“، و“يشوهون المنظر“، كما وصفتهم بـ“الموتى“.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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