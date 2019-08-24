أول تعليق من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

خرجت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن صمتها في أول تعليق لها بعد أن اتخذت إدارة شبكة قنوات ”الحياة“ قرارًا بوقف برنامجها الذي يحمل اسم ”صبايا“ على خلفية الحلقة التي هاجمت فيها مرضى السمنة.

وحاولت الإعلامية المصرية الاعتذار بطريقة غير مباشرة، بنشرها صورة لها تبدو عليها علامات الوزن الزائد، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، إنك السميع العليم“.

جاء ذلك بعدما أثارت تصريحات الإعلامية المصرية حول أصحاب الوزن الزائد، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام سعيد في برنامجها إن أصحاب الوزن الزائد يمثلون ”عبئا على الدولة“، و“يشوهون المنظر“، كما وصفتهم بـ“الموتى“.