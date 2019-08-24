كشفت فابيولا بدوي، الكاتبة والمحللة السياسية، عن استعدادات فرنسا لاستقبال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، قائلة إن فرنسا استضافت قمم كبرى كثيرة، وإن استعدادات القمم شيء معتاد بالنسبة إليها.
وأوضحت "بدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة من ناحية التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية والقادة، لافتة إلى أن الملفات التي تحملها هذه القمة هامة جدًا للعالم كله، ولها أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا.
وأضافت أن هذه القمة ستحظى بتغطية واهتمام كبير على المستوى الفرنسي والأوربي، ومن أهم القمم التي يراها المواطنون، مؤكدة أنه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمم له أهمية كبرى، ليس فقط بصفته رئيس مصر ولكن كرئيس أيضًا للاتحاد الإفريقي.
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