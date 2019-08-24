الجيش اليمني يسقاط طائرة مسيرة لـ"الحوثيين" جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة الحوثيين، في محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" التابعة للجيش، أن "القوات المشتركة رصدوا طائرة مُسيرة للحوثيين أثناء تحليقها شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة". وأضاف أن "الدفاعات الأرضية التابعة للقوات أطلقت النار عليها وتمكنت من إسقاطها". ولم توضح ألوية "العمالقة" نوع الطائرة المُسيرة التي تم إسقاطها ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

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