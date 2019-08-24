حكومة الفاتيكان تدعو إيطاليا لتحكيم عند صناديق الاقتراع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت صحيفة “أوسيرفاتوري رومانو”، الناطقة باسم الفاتيكان، الرئاسة الإيطالية إلى عدم الانجرار وراء الأجواء المتوترة في البلاد وخارجها، والعمل على أن تكون صناديق الاقتراع هي الحكم.

وجاءت دعوة الفاتيكان بعد قرار الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، إعطاء مزيد من الوقت للأحزاب السياسية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه “في نهاية اليوم الثاني من المشاورات في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، وبعد ساعتين من المفاوضات، قرر رئيس الدولة منح الأحزاب مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم، لبدء جولة جديدة من المشاورات، على ألا يكون السقف الزمني لهذه المفاوضات مفتوحا”.

وذكرت الصحيفة أن مارتيلا كان يأمل في الحصول على نتائج أكثر دقة في نهاية المحادثات التي بدأت بعد ظهر يوم الأربعاء، لكن “النتائج لم تتجاوز التصريحات الصحفية بشأن الاستعداد للتحقق من تقارب محتمل”.

وخلصت الصحيفة الى القول إن “بعض القوى السياسية، طلبت كما أكد رئيس الجمهورية، تمديد المفاوضات لبحث إمكانيات بناء تحالفات جديد تنال ثقة البرلمان، وتضمن الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل قبل كل شيء”.

وقبل ماتاريلا في وقت سابق استقالة رئيس الحكومة كونتي، وأكد أنه سيبدأ المشاورات مع الكتل البرلمانية لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد.