الجيش المصري: مصر تستطيع الدفاع عن حدودها دون اللجوء للأمم المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن مصر تستطيع أن تدافع عن حدودها من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وأكد سمير فرج خلال حوار مع الإعلامي، حمدي رزق، في برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر عندما ضمت إليها مقاتلات الرافال وحاملات المروحيات “ميسترال”، أصبحت تحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية لحماية الحدود، خاصة أن هناك تحرشا قادما من تركيا على حد تعبيره.

وأشار المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إلى أن أردوغان “مش هيقدر يقرب من مصر”، بسبب وجود قوة بحرية قوية تستطيع حماية الاستثمارات.

ولفت إلى أن “مصر تقوم بمد خط غاز إلى قبرص التي يتحرش بها أردوغان، ويمتد أيضا لليونان، وهناك احتمالية للتحرش بهذا الخط، ولكن البحرية المصرية قادرة على ردعه”.