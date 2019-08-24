الأهلي المصري يدخل التاريخ بـ9 أهداف نظيفة في ابطال افريقيا

الخليج 365 :

حقق الأهلي المصري فوزا تاريخيا على ضيفه المتواضع، فريق “اطلع برة” من جنوب السودان، بنتيجة 9-0، الجمعة، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف الأهلي صلاح محسن (6 و40) وحسين الشحات (19 و46 و62) وأحمد فتحي (45) وحمدي فتحي (55 و67)، ومدافع الضيوف مصطفى سالم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة الثقيلة، يكون الأهلي قد حقق أكبر فوز لفريق مصري في بطولة أفريقية على الإطلاق.

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وكان الفريق الأحمر حقق الفوز ذهابا بفوز كبير بنتيجة 4-صفر، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة التي حقق لقبها 8 مرات.

إلا أن خط دفاع الأهلي تعرض لضربة، حيث أصيب رامي ربيعة واضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 25.

وأشرك المدير الفني المؤقت للأهلي محمد يوسف، أيمن أشرف بدلا من ربيعة، الذي تعرض لعدد كبير من الإصابات منذ بدأ مسيرته الاحترافية في الملاعب.

والمباراة هي الأولى للأهلي بعد قرار مجلس الإدارة برحيل المدير الفني الأوروغواياني مارتن لاسارتي، عقب الخسارة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي.