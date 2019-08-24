الأمم المتحدة تعلن مصرع 54 شخصا وتضرر نحو 200 ألف جراء الفيضانات في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأمم المتحدة أن 54 شخصا لقوا مصرعهم وتضرر نحو 194 ألفا جراء الفيضانات في السودان، منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، ينس ليركي، اليوم الجمعة، إلى أن الوفيات ترجع أساسا إلى انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء.

وأضاف المتحدث أنه تم تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 37 ألف منزل، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر المقبل، كما من المتوقع هطول مزيد من الأمطار، ويشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات.

وتعد ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد الأكثر تضررا، حيث تضرر أكثر من 66 ألف شخص إلى جانب تدمير أكثر من 13 ألف منزل أو تضررها.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 15 ولاية من أصل الولايات الـ 18 في السودان تعرضت لمياه الأمطار الغزيرة، وتشير التقارير الواردة من السلطات والمنظمات الإنسانية إلى أن السكان هناك بحاجة ماسة إلى مأوى وغذاء وخدمات صحية ومياه نقية وصرف صحي على نحو عاجل.

روسيا اليوم