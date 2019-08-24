محمد النصري يهدي العجب قميص نادي الشبيبة مروي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قام الفنان محمد النصري خلال برنامج (في حضرة الملك) بإهداء فانلة النادي التي تحمل الرقم (24) لكابتن فريق المريخ السابق والمنتخب القومي فيصل العجب، كما تحدث النصري للعجب عن لعبه لكرة القدم. وقال النصري إنه لم يعمر في
الملاعب كثيراً، وانضم لفريق الشبيبة مروي وهو طالب في المدرسة، ولعب له في العام 2001، وكان يقوم في ذلك الوقت بغسل فانلة النادي بنفسه، كما عبر النصري عن سعادته الكبيرة بعد أن قام بكتابة وتلحين أغنية (يا مريخنا) وذلك في العام 2015، بحسب صحيفة السوداني.
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