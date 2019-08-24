“ضاحي خلفان” يُهين السعودية علناً .. غضب واسع ومطالبات بالإعتذار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في إساءة وإهانة واضحةٍ للمملكة العربية السعودية، اعتبر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ولي عهد أبوظبي، أن من يقاتل إلى جانب عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”. حسب تعبيرهلاقت تغريدة ضاحي خلفان غضباً واسعاً في أوساط المغرّدين السعوديين، وطالبوه بالإعتذار عنها، ودشّنوا وسماً بعنوان [ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة] للرّد على إساءة نائب رئيس شرطة دبي للمملكة حليف بلاده في حربها على اليمن .

وشنّ الإعلامي السعودي [منصور الخميس] هجوماً على [خلفان] وقال: “الذي يقاتل عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟”.وطالبه بالاعتذار للمملكة وشعبها عن “الإساءة المرفوضة” . المادة السابقة بعثة نادي ريون سبورت تصل الخرطوم المقالة القادمة الداخلية التونسية تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

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