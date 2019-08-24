بعثة نادي ريون سبورت تصل الخرطوم

الخليج 365 :

وصلت بعثة نادي ريون سبورت الرواندي اليوم”الجمعة” بقوامٍ يصل إلى”33″ بجانب”21″ لاعبًا لأداء المباراة المقرّرة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وأدّى ريون سبورت تدريبًا على ملعب الأكاديمية بعد وصوله بساعاتٍ، وينتظر أنّ يؤدي مران أخير مساء الغد بملعب الهلال.

وكانت مباراة الذهاب بين ريون سبورت والهلال السوداني قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق