احتجاجات حاشدة في باريس قبيل اجتماع ماكرون وظريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أحتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة (23 أغسطس/ آب) في باريس لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون “ارحل يا ظريف”. وفقا لـ “رويترز”.

ويجتمع ماكرون مع ظريف، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس.

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