القمة السودانية تتأهب لمواجهة الشبيبة وريون سبورت إفريقياً

الخليج 365 :

في كأس الأندية الابطال الأفريقية أمام شبيبة القابائل الجزائري يوم غد السبت وريون سبورت الرواندي يوم الأحد، حيث سيجري المريخ مراناً ختامياً اليوم بقيادة المدير الفني للفريق إبراهيم حسين (إبراهومه) والذي سيضع آخر اللمسات على التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة الغد، وكان المريخ قد أجرى مرانه الرئيس يوم أمس وسط اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة والجماهير التي طالبت اللاعبين بالفوز في المباراة.

من جانبه كشف المدير الفني للمريخ (إبراهومه) أن الفريق وصل الى قمة الجاهزية وسيختتم تدريباته اليوم على ملعبه، بينما سيخوض الهلال المران الرئيس له مساء اليوم على ملعبه تحت إشراف المدرب العام صلاح آدم، وكان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق بأمر مجلس الهلال الذي أعلن الطوارئ للمباراة القادمة أمام ريون سبورت.

هذا وسيختتم الجهاز الفني للفريق تدريباته يوم غد السبت ليختار التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة بشكل رسمي