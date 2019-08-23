متصفح مايكروسوفت إيدج على على أندرويد يدعم ميزة جديدة.. تعرف عليها

حصل متصفح مايكروسوفت إيدج على تحديث جديد يدعم نظام تشغيل أندرويد، ويشمل التحديدث دعم قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ، مما يحسن من إمكانية الوصول إلى الويب.

على أن تكون هذه الميزة حاليًا متاحة فقط في الإصدار التجريبي، ولاحقًا سيتم إطلاقها للجميع وبشكل رسمي.

بدوره أيضًا، هذه الميزة متاحة بالفعل على المتصفّح على أنظمة تشغيل ويندوز 10 وماك وكذلك iOS بشكل رسمي.

على أي حال، عندما يتعلق الأمر بمتصفّح إيدج، فكما أشرنا فإن مايكروسوفت تعمل على قدم وساق وتزيد من جهدها في تقديم المزيد من المميزات الجديدة.

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حيث في وقت سابق، أدخلت الشركة محرك Chromium على المتصفّح كنسخة تجريبية عامة، بعد أن اعتمدته الشركة سابقًا.

كما وفر التحديث الدعم لإضافة Honey، وهي عبارة عن امتداد للمتصفح يساعد المستخدمين على توفير المال من خلال تطبيق رموز الخصم تلقائيًا.

أخيرًا، لم يأتي التحديث بأي إضافات أخرى، سوى مجموعة من التحسينات والإصلاحات العامة.