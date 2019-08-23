ارتفاع حصيلة انفجار سوق المسيب بالعراق إلى 39 مصاباً

قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الجمعة إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 39 مصاباً.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت إلى 39 مصاباً".

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل "المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر في قيادة شرطة بابل إن عبوة ناسفة مزروعة بدراجة نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب.