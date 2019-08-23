الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد تجاه استمرار حرائق غابات الأمازون، التي تعتبر الغابات الاستوائية الأكبر مساحة في العالم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندرييفا، إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يراقب الوضع عن كثب، مضيفة: "نحن على استعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة الضرورية للتعامل مع هذه الحرائق، خاصة لجهة تفعيل نظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية".

وشددت على أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، سيثير موضوع حرائق غابات الأمازون مع زعماء دول مجموعة "السبع الكبار" الذين سيجتمعون خلال اليومين القادمين في جنوب فرنسا، حيث من المفترض مناقشة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي وحماية البيئة إلى جانب مناقشة مسائل السياسة الخارجية والاقتصاد.

يذكر أن حرائق غابات الأمازون تسببت بتبادل تصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة "السبع الكبار"، وردا على ذلك اتهمه الرئيس البرازيلي بانتهاج "عقلية استعمارية".