المبعوث الأميركي السابق: آن الأوان لمغادرة السودان قائمة الإرهاب

أكد السفير اسكوت غرايشون المبعوث السابق للإدارة الأميركية للسودان، أن اللحظة التاريخية قد تحققت لإزاحة اسم السودان من قائمة الدول التي توصمها أميركا برعاية الإرهاب الدولي، وأشار إلى قناعته بأن السودان قد استوفى شروط إزالته من تلك القائمة.

ورأى غرايشون في مقابلة مع (سوداناو)، أن إدارة دونالد ترامب ربما يكون لديها تقارير أمنية لم اطلع عليها، وأضاف بالقول “على الرغم من أنني أعتقد أن السودان قد استوفى جميع المعايير لإلغاء قرار الدولة الراعية للإرهاب، فإنه قرار حكومي”.

وأكد غرايشون أن الحكومة الجديدة إذا عملت مع المجتمع الدولي للحد من الإرهاب ولمنع السودان من أن يكون مأوى وحاضناً للإرهابيين مرة أخرى، وسعت لتوفير الأمن للسودانيين وأمنت على وجود نظام قضائي تعلو فيه سيادة القانون، فلا مناص للمجتمع الدولي إلا أن يرفع اسم السودان من تلك القائمة.