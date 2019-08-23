استيفن يدعو البرهان لدور سوداني في عملية السلام بالجنوب

أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على اتفاقية السلام استيفن لوال نقور، قدرة رئيس السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على دفع عملية السلام بجنوب السودان بحكم دور السودان في الإيقاد.

ودعا لوال، الذي يعمل مسؤولاً للمكتب الإعلامي للدكتور كاستيلو قرنق، الرئيس عبدالفتاح البرهان مساعدة الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة وتشكيل الحكومة بجنوب السودان في الموعد المتفق عليه.

وقال إن الأطراف الموقعة تتطلع لدور الرئيس البرهان وأعضاء مجلس السيادة لتحقيق وتنفيذ سلام الجنوب، مؤكداً دعمهم للقيادة الرشيدة الجديدة في السودان التي ستبدأ برامجها بتحقيق عملية السلام.

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وأضاف نقور أن السودان لعب دوراً مهماً في عملية السلام في جنوب السودان وفي منظومة الإيقاد التي أفضت إلى اتفاق الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة.

وأشار إلى دور السودان البارز في قضايا السلام والاستقرار في جنوب السودان بحكم مشاركته في ملف الترتيبات الأمنية وإنجاحها.

وهنأ استيفن الشعب السوداني بالانتصار والتحول الديمقراطي الحقيقي والحكم المدني، الذي يسهم في عملية السلام والاستقرار بجنوب السودان.