ذكرت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في منطقة المسيب التابعة لمحافظة بابل 100كم جنوبي بغداد. وأوضحت مصادر في قيادة شرطة بابل أن عبوه ناسفة مزروعة بدراجه نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب. وأضافت المصادر أن الانفجار "تسبب في إصابة 7 مدنيين بجروح وأضرار مادية في المحال التجارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 بانفجار في سوق جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.