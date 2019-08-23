اجتماع مرتقب للثورية والحركات المسلحة الأخرى بجوبا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبدأ بعاصمة جنوب الخليج 365 اجتماعات للجبهة الثورية للتشاور حول قضايا السلام والاستقرار في السودان. وأكد رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس أن اجتماع اليوم لقيادات الثورية بدعوة من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت، مؤكداً وصول جميع قيادات الثورية لجوبا. وأكد بيان لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، الحرص على وقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم حتى تتسنى لهم المشاركة في الانتقال الديمقراطي وبناء السودان على أسس العدالة والديمقراطية والمساواة والحرية. ودعت الحركة وفقاً للبيان الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسمها محمدين محمد إسحاق، إلى وحدة كل فصائل حركة تحرير السودان وفصائل المقاومة الأخرى وإنهاء حالة التشظي المهيمن على القوى الثورية المسلحة. وناشد البيان عبد الواحد محمد النور ضرورة وحدة فصائل حركة تحرير السودان، إلى جانب الانضمام إلى جهود الحركات المسلحة الأخرى من أجل تحقيق السلام.