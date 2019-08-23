عرمان يتهم مبارك اردول بالعمالة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفعت الخلافات داخل الحركة الشعبية (شمال بقيادة مالك عقار) الناطق الرسمي مبارك أردول لتقديم استقالته من جميع المناصب بالحركة. واشتكى مبارك أردول في استقالته التي دفع بها إلى رئيس الحركة مالك عقار من وجود خلل تنظيمي داخل منظومات الحركة، فضلاً عن خلافات بينه وبين عرمان عذرت عملهما ضمن فريق واحد. وقال أردول إن عرمان اتهمه بالخيانة وربطه بعلاقات مع أعضاء بالمجلس العسكري، وأوضح أردول مخاطباً مالك عقار قائلاً: (من الصعب أن أعمل أنا وعرمان كفريق واحد بعد الآن). وسرد أردول عدداً من الأسباب للاستقالة بينها رفض عرمان منذ عام 2017م تعيين مساعد للأمين العام بالداخل بغية السماح للعضوية بالقيام بدورها في الساحة السياسية، إضافة لرفض عرمان زيارة وفد الحركة لمقر الاعتصام بالقيادة العامة للجيش قبل الفض وعقد مؤتمر صحفي، فضلاً عن ممانعته إجراء هيكلة لصحيفة الحركة (مدارات جديدة)، وأشار إلى أن وجهات النظر تباينت بينه وبين عرمان حول الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ومواقف نائب الرئيس الشخصية المعلنة باسم الحركة. وأكد أنه سيظل محتفظاً بعضوية المجلس القيادي الانتقالي لفترة شهرين شريطة إصلاح الأمور من الداخل، معلناً مغادرته المجلس حال عدم اتخاذ خطوات جدية لبناء تنظيم حقيقي.