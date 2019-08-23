المهدي يوضح خلافات الحرية والتغيير.. والمحاصصة

حول ما إذا كانت هناك خلافات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، أكد المهدي الأمر قائلاً: “نعم هذا صحيح حدثت مشاكل عدة، بعضها بسبب المحاصصة، لكن دائما يمكن احتواؤها.

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وبحسب العربية نت تابع: “بعضنا أصر على وجود المحاصصات، وهذا الأمر أدى إلى حدوث معارضة داخل مكونات الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)