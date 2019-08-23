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المهدي يوضح خلافات الحرية والتغيير.. والمحاصصة

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 23-أغسطس-2019

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المهدي يوضح خلافات الحرية والتغيير.. والمحاصصة

حول ما إذا كانت هناك خلافات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، أكد المهدي الأمر قائلاً: “نعم هذا صحيح حدثت مشاكل عدة، بعضها بسبب المحاصصة، لكن دائما يمكن احتواؤها.

 

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وبحسب العربية نت تابع: “بعضنا أصر على وجود المحاصصات، وهذا الأمر أدى إلى حدوث معارضة داخل مكونات الحرية والتغيير.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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