نافاس ونيمار وبيل.. زيدان يوضح موقفه

أكد (الفرنسي زين الدين زيدان) المدير الفني لريال مدريد أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس كما يشاع في وسائل الإعلام هذه الأيام، معربا عن ثقته بأن نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.

وقال “زيزو” في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة “إنه لاعب في ريال وله أهميته.. لا أتوقع حدوث هذا.. لم يقل لي إنه يريد الرحيل.. ما يحدث بالخارج لا يمكننا التحكم به.. إنه يرغب بالبقاء واللعب هنا.. وهو يعمل على ذلك.. وهذا أهم شيء بالنسبة لأي مدرب”.

وشدد زيدان على أن نافاس كان وسيظل دائما لاعبا محترفا، وأضاف قائلا “سنخوض الكثير من المباريات وسوف أستعين به”.

وأوضح أنه لا يحتاج إلى دعم بمركز حراسة المرمى، واستطرد قائل: “نافاس موجود هنا وأنا أفكر في الاحتفاظ به.. لقد كان دائما ما يحقق نجاحات.. كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب”.

وتطرق المدرب -كما جرت العادة في جميع مؤتمراته الصحفية- إلى التحدث عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا (نجم باريس سان جيرمان) وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية انتقاله لصفوف الميرينغي.

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وبحسب الجزيرة نت استطرد زيدان “حتى الثاني من سبتمبر/أيلول يمكن لأي شيء أن يحدث.. أرغب في أن يأتي على الفور.. كفوا عن توجيه مثل هذه الأسئلة”.

ويلتقي ريال ضيفه بلد الوليد غدا السبت بالمرحلة الثانية من الدوري.

وأعرب زيدان أيضا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الويلزي غاريث بيل في المباراة الأولى للملكي هذا الموسم، والتي فاز فيها 3-1 على سيلتا فيغو.

وأكمل قائلا “لقد قدم أداء دفاعيا كبيرا، عليه أن يستمر في السير على هذا الخط، هو والجميع، علينا أن ننمو بشكل أكبر من أجل تحقيق أشياء مهمة”.

وألمح إلى أن التغيير الوحيد الذي طرأ على وضع بيل هو الاستقرار على استمراره، موضحا “أهم شيء هو رغبته في البقاء، بالفعل كان هناك الكثير من الصخب حول هذا ولكننا سنستعين به، لقد أظهر أنه لاعب مهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)