أردوغان يجري زيارة إلى روسيا بعد التطورات الأخيرة في سوريا

قالت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية لروسيا فى 27 أغسطس ، بعد ساعات من إجرائه مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمناقشة التطورات فى شمال غرب سوريا. وأبلغ أردوغان بوتين فى المكالمة بأن هجوم القوات السورية المدعوم من موسكو يسبب أزمة إنسانية ويهدد الأمن القومى التركى .

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