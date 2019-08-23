ميليشيات الإخوان توحد القاعدة وداعش بشبوة

على الرغم من الخلاف العميق بين تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والذي وصل إلى حد الإقصاء والتصفية، إلا أن ميليشيات تنظيم الإخوان في اليمن نجحت في توحيدهم في معركة واحدة ضد قوات النخبة في شبوة.
وتؤكد مصادر يمنية، وفقاً لموقع "24"، أن مركبات عسكرية شوهدت وهي تقلّ عناصر متطرفة من القاعدة وداعش انطلقت من مأرب والبيضاء وسط اليمن، ووثق مواطنون بهواتفهم الخلوية مركبات تقل عناصر مسلحة ترتدي ما يعرف بالزيّ الأفغاني.
وقال الإعلامي في قناة "الشرعية" صالح البخيتي إنّ "عناصر من القاعدة وداعش سيطرت على الطريق القديم بين محافظتي شبوة وأبين حتى لا يستخدمه الحزام الأمني والنخبة لإمداد القوات في شبوة".
وقالت مصادر عسكرية في شبوة إن المواجهات لا تزال على أشدها، فيما أكد شهود عيان أن قوات النخبة نجحت في تدمير دبابة كانت تقصف منازل المدنيين.
وتشهد شبوة النفطية منذ مساء الخميس معارك شرسة بين ميليشيات إخوانية تخدم الأجندة القطرية وقوات النخبة، وقد انقلبت ميليشيات الإخوان على اتفاق أبرم يوم الأربعاء قضى بخروج الميليشيات الإخوانية من مأرب وتسليمها للقوات العسكرية.
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