رئيس الوزراء يلتقي بوكلاء الوزارات

التاريخ: 23-أغسطس-2019 فى : أخبار 38 مشاهدة اجتمع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالقصر الجمهوري أمس بوكلاء الوزارات، بحضور عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر. Advertisements وبحسب الصيحة تناول “حمدوك” خلال الاجتماع التحديات التي تُواجه البلاد، وضرورة العمل على مُواجهتها، وقدّم شكره لوكلاء الوزارات على الجهد الذي بذلوه خلال فترة التكليف، وتم رفع الاجتماع على أن يُستأنف الأحد المُقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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