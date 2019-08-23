التاريخ: 23-أغسطس-2019
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر حالة الطقس في السودان بسحب رعدية تؤدى الى هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في اجزاء من ولايات كسلا ,القضارف,سنار,الجزيرة,الخرطوم,النيل الابيض,النيل الازرق ,كردفان الكبرى ,دارفور الكبرى ابتداءا من اليوم الجمعة وفق تقريرها تابعه موقع اخبار السودان .
وبحسب غرفة الاخبار حذرت الارصاد الجوية صباح اليوم الجمعة من تشكل سحب رعدية ممطره ، رصدت في أجزاء من ولايات : النيل الابيض ،شمال كردفان ،غرب كردفان ، شمال دارفور و اجزاء متفرقة من البلاد ومن المتوقع هطول أمطار في تلك المناطق و يسبق ذلك رياح نشطة . كما يتوقع تحرك السحب في ولاية النيل الابيض ناحية الجنوبي الغرب و هطول في ولاية جنوب كردفان خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة .
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من تأثر حالة الطقس في السودان اليوم الجمعة بسحب رعدية ممطرة على مناطق واسعة خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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