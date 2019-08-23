بالفيديو : حمدوك يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في السودان ,, كيف سيختار وزراء الحكومة السودانية الانتقالية ؟

بدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من منزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بحضور قيادات من قوى الحرية والتغيير.

وبحث اللقاء معايير تشكيل الحكومة واختيار الوزراء فضلا عن ترتيبات المرحلة الانتقالية وسبل إقرار السلام في البلاد.

ويرى بعض المهتمين بمتابعة الشأن السوداني أن اختيار الوزراء لن يأخد الكثير من الوقت بخلاف ما حدث خلال فترة تشكيل المجلس السيادي.

مخاطبة العاطفة

ومن جانبه قال المحلل السياسي يوسف الجلال، إن قوى الحرية والتغيير وضعت أطر عامة لاختيار مرشحيها في الوزارات، حيث توجد لجنة فنية تجتمع لتحديد شاغلي المناصب الدستورية.

وأوضح، أن ذلك الأمر يعد خطوة مهمة، حيث تحصر الترشيحات في إطار ضيق جدا، مشيرا إلى انتشار أنباء عن تسليم حمدوك 3 مرشحين لكل وزارة للاختيار منها.

وبحسب قناة الغد قال، إن حمدوك خاطب عاطفة السودانيين وقلوبهم ومشاعرهم، مشيرا إلى أنه مضي في هذا المسار بلقاء قادة الاحتجاج، وتجمع المهنيين الذي قاد التظاهرات.

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فحص ملفات المرشحين

ومن جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الأمين، إن مهمة رئيس وزراء السودان الجديد الذي أدى القسم، مساء الأربعاء عبدالله حمدوك في اختيار وزرائه لن تكون صعبة.

وعزا الأمين سهولة المهمة إلى عدة أسباب منها أن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ فترة على الأمر، وطلبت من كل كتلة وعددهم 5 أن ترشح 3 أشخاص يصلحون لتولي الوزارة، فتجمّع لكل حقيبة 15 مرشحًا.

وتابع: عكفت اللحان المختصة في قوى الحرية والتغيير على فحص ملفات المرشحين حتى استقر العدد على 3 مرشحين لكل وزارة، وبمجرد وصول حمدوك يسلم أسماء المرشحين ومع كل واحد منهم سيرته الذاتية ليختار من بينهم وزيرا.

وأوضح أن حمدوك أخبرهم أنه سيعتمد معيار الكفاءة في اختيار وزراء حكومته، وفي حال عدم توافر ذلك في المرشحين سوف يقوم بإرجاع الترشيحات مرة أخرى لحين لترشيح من تتوافر فيه الشروط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)