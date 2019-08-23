المجلس السيادي : الحكومة السابقة هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن

التاريخ: 23-أغسطس-2019
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قال الفريق «شمس الدين الكباشي»، عضو المجلس السيادي السوداني، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن «الحكومة السابقة هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن، وحتى الآن لا تحفظات على هذا القرار».
وأضاف الكباشي في مقابلة بحسب «سبوتنيك»: «قواتنا خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد».
وتابع، «أعضاء المجلس يحملون رؤى مشتركة حول معظم القضايا، ولا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلية، والمرسوم الدستوري صدر بتشكيل المجلس الأربعاء، وعقد بعدها عدد من الاجتماعات».
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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