بالصور: فنانة يوغندية تسبح وسط أموال من عـملة الجنوب

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ظهرت المغنية اليوغندية (ليديا جزمين) وهي تسبح في العديد من الأوراق النقدية لعملة دولة جنوب السودان من فئة (100)و(50) و(20)و(10) جنيهات في صور مختلفة التقطها في مقر إقامتها في يوغندا.
وبحسب الانتباهة أثارت الصور ردود أفعال لدى جالية جنوب السودان في يوغندا. يضاف أن الفنانة ظهرت وسط الأموال دون أن تشير او تعلق على تلك الصور او تكشف كيفية حصولها على تلك الأموال الجنوبية، وأعاد مشهد الفنانة اليوغندية وهي تسبح وسط الأموال الجنوبية ، أعاد مشهد ملياردير جنوب السودان الشاب (لورانس لوال ملونق جونير) المعتقل حالياً في يوغندا بتهمة الاحتيال على تجار من دولة جنوب أفريقيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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