إدانة موظف بمحطة بصات سفرية بخيانة الأمانة في حقائب مغترب

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أصدرت محكمة بلدية جنايات سوق بحري حكماً بإدانة موظف بأحد مواقف البصات السفرية بخيانة الأمانة لمخالفة القانون في أخذ عدد ستة هواتف ذكية باحظة الثمن من داخل حقيبة الشاكي المغترب بعد عودته من خارج البلاد وقضى الحكم بتغريمه مبلغ (35) ألف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن ستة أشهر على أن تحصل الغرامة بالطريق المدني.

ووفقاً للتفاصيل الأولية المدونة بقسم شرطة الصافية بتاريخ 25/5/2019 بحسب صحيفة الدار، بإبلاغ من الشاكي يفيد بأن المتهم قد خان الأمانة في عدد (6) هواتف كانت بداخل إحدى الحقائب التي قام بوضعها أمانة للموظف المدان بصفته موظف تذاكر عندما كان الشاكي متوجهاً لمدينة الدامر وذهب لتناول وجبة عشاء وبعودته تفقد حقائبه ولم يعثر على الهواتف وبادر الموظف بالسؤال جاء رده ناكراً بعدم معرفة من أخذهم عليه توجه فوراً وحرر البلاغ وبضبط المتهم والتحري وجهت النيابة اتهاماً ومن ثم أحيل الملف للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)