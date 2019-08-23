إحالة ملف المتهمين بسرقة نحاس من مخزن بكافوري للمحكمة

أحالت سلطات التحقيق الجنائي ببحري ملف المتهمين بالسطو على مخزن بكافوري وسرقة كمية كبيرة من النحاس قدر بـ(6) أطنان بلغت قيمتها ما يقارب الستة مليار وذلك بعد أن تولت التحقيق في البلاغ وضبط أكثر من (12) متهماً واسترداد ما يقارب (42) ألف وأسفرت التحريات من تحريز المعروضات التي استخدمت في عملية نقل النحاس من داخل المخازن وأسفرت من ضبط شيلة عرس تم شراؤها من ثمن النحاس المنهوب ووجه الاتهام وأحيل البلاغ للمحكمة المختصة ووضعت الأوراق أمام القاضي معتز الجيلي وبعقد الجلسة الإجرائية حددت المحكمة جلسة فتح الملف والسير في إجراءات المحاكمة وكانت مباحث شرطة بحري شرق تمكنت من ضبط الجناة في عمل وإنجاز مقدر من التيم الذي أشرف على جمع المعلومات، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)