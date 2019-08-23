جوبا: كمية الإكتشافات النفطية الجديدة أكثر من 5 مليون برميل

قالت السلطات الحكومية في جنوب السودان ، إن مخزون النفط الجديد ، الذي تم اكتشافه في إقليم أعالى النيل موخراً ، يصل إلى أكثر من خمسة مليون برميل من النفط الخام.

وأعلنت الحكومة مطلع شهر أغسطس الجاري ، عن اكتشافات نفطية في “بلوك 7” بحقل عدار النفطي في منطقة فلوج بأعالى النيل.

وتخطط الحكومة في زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 350 ألف برميل من النفط الخام يومياً بحلول منتصف عام 2020 ، من 180 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.

وقال أوو دانيال شوانق ، وزير النفط للصحفيين بجوبا يوم الخميس، إن حجم النفط الخام الذي تم اكتشافه في حقل فلوج ، يبلغ 5.3 مليون برميل ، مبيناً أن الإكتشاف تم بواسطة شركة “دار للعمليات البترولية”.

وأشار أوو ، في حديثه أن أكتشاف النفط يعد خطوة مهمة في إنتاج النفط الخام في جنوب السودان وأن الحكومة متحمسة بالاكتشاف الجديد لتصدير المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن الجهود ستستمر لإجراء اكتشافات جديدة.

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ويبعد حقل النفط الجديد حسب الحكومة حوالي 15 كيلو متراً من حقل أدار النفطية في منطقة فلوج باقليم أعالى النيل.

وقال الوزير إن الحكومة ستقوم بتصدير 20% من خام النفط الجديد للأسواق العالمية قريباً ، وأن مرحلة التنقيب ستبدأ مع الإستقرار في البلاد.

ويعد هذا أول اكتشاف للنفط في جنوب السودان منذ استقلاله عن الشمال عام 2011، فيما تهيمن شركات “بتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الهندية وشركة البترول الوطنية الصينية” وهي شركات آسيوية ، على صناعة النفط في الدولة الوليدة.

وتتسم إدارة عائدات النفط والدخل من الموارد الطبيعية الأخرى في جنوب السودان بعدم وجود للشفافية والرقابة المستقلة ، حسب التقارير الرسمية.