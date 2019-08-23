الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض الصين رسوم على بعض السلع الأمريكية

تحولت جميع بورصات الاسهم الاوروبية الكبرى بشكل سلبي وانخفضت الاسهم الحساسة في التعاملات التجارية اليوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين خططًا لخفض التعريفة الجمركية على الواردات على المزيد من السلع الأمريكية مما أدى إلى تصاعد الخلاف المطول بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية. وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية. وانخفض مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3٪، وانخفض مؤشر GDAXI الألماني بنسبة 0.3 ٪. وتم تداول كلا المؤشرين في المنطقة الإيجابية قبل الإعلان عن التعريفة.

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