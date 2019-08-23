دوري أبطال إفريقيا الأهلي x

19:00 اطلع بره الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا x

21:00 إيفرتون الدوري الإسباني غرناطة x

20:00 إشبيلية ليفانتي Advertisements x

22:00 فياريال الدوري السعودي 2019-2020 الهلال x

18:00 أبها التعاون x

18:10 الحزم الاتحاد x

19:50 الرائد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تجمعات لمليشيا الحوثي في عمران (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.