فرنسا وبريطانيا يهدفان إلى إظهار الوحدة بشأن قضية إيران

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني اليوم الجمعة إنه من غير المرجح أن تغير بريطانيا نهجه بشأن إيران رغم لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال مسؤول فرنسي أيضًا إن القوى الأوروبية الكبرى المزعومة "E3"، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحاجة إلى أن تظل متحدة تجاه إيران.
وقال المسؤول الفرنسي: "من المهم الحفاظ على E3 معًا في إيران"، في حين قال المصدر الدبلوماسي البريطاني إن بريطانيا شعرت أن الإتفاق عام 2015 الموقع مع إيران لا يزال هو أفضل وسيلة لضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية.
ولكن تخلت إدارة ترامب عن هذه الصفقة وصعدت العقوبات على إيران.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية الكبرى إلى إنقاذ الصفقة النووية الموقعة مع طهران.
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