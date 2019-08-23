أعلنت القيادة العامة للجيش السوري استمرار تقدم قواتها في ريف إدلب الجنوبي لدحر مسلحي المعارضة.
وقالت قيادة الجيش السوري في بيان لها اليوم الجمعة: "واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثفة على مدار الايام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملاً".
وأضاف البيان "ما زال التقدم مستمراً بوتائر عالية أفقدت التنظيمات الإرهابية المسلحة القدرة على وقف أبطال جيشنا المصممين على تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب ورعاته".
ودخلت القوات الحكومية السورية خلال الأيام الثلاث الماضية مناطق في ريفي حماة وإدلب خسرتها منذ 2012 أبرزها مدينتي خان شيخون ومورك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يعلن استمرار عملياته في ريف ادلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.