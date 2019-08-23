الرموش الصناعية المتسخة تتسبب في إصابة عينك بعدوى خطيرة

شددت مجلة "وومان" النمساوية على ضرورة تنظيف الرموش الصناعية بانتظام، نظراً لأن تراكم الأوساخ والغبار عليها يشكل بيئة خصبة للحشرات كالقمل والعث، ما يهدد العين بعدوى خطيرة.

وعن كيفية التنظيف أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي غمس قطعتين من القطن في مزيل لمكياج عيون خال من الزيت أو في ماء الميسيلار، الذي يمتاز بأنه لطيف وخال من الزيت.

وبعد ذلك، يتم وضع الرموش الصناعية على إحدى قطعتي القطن وتغطيتها بالقطعة الأخرى وتركها لمدة 5 دقائق على الأكثر، كي يؤتي مزيل المكياج أو ماء الميسيلار مفعوله.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة تعقيم الرموش الصناعية بواسطة كحول تنظيف من الصيدلية، وذلك لتجنب تعرض العين للتهيج والالتهاب.

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي الاحتفاظ بالرموش الصناعية في عبوتها الأصلية أو في علبة صغير لحمايتها من الغبار وللحيلولة دون تعرضها لأضرار تُفسد مظهرها الجمالي الساحر.