بنتلي تكشف النقاب عن سيارتها الاختبارية الكهربائية "EXP 100 GT"

كشفت بنتلي عن سيارتها الاختبارية الكهربائية EXP 100 GT بتصميم مستقبلي، في وقت تحتفل فيه الشركة بميلادها المائة.

التصميم الخارجي للسيارة غاية في الروعة ويحاكي المستقبل، حيث حصلت على شبك أمامي ضخم به 6,000 نقطة LED، يفصل بينهم قطع نحيفة من النحاس، و مصابيح أمامية دائرية بسيطة، وشعار Flying B على غطاء المحرك.

هيكل السيارة من الألمنيوم والكربون فايبر، و تأتي بأبعاد طول مقداره 5.8 متر وعرض 2.4 متر ووزن مقداره 1,900 كجم، أما المقصورة فتجمع بين الجلود والأخشاب مع لمسات من النحاس والصوف والألومنيوم.

ومن الجانب الميكانيكي، ستعتمد بنتلي EXP 100 GT على محرك بعزم دوران 1500 نيوتن.متر، لتتسارع إلى 96 كم/س في 2.5 ثانية، وبسرعة قصوى 300 كم/س وتقطع مسافة 700 كم لكل شحنة، و تستطيع استعادة ما يصل إلى 80% من الطاقة في 15 دقيقة فقط من خلال الشحن السريع.