شاه روخ خان يقترب من العمل مع المخرج "راجكومار هيراني" للمرة الأولى

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن شاه رو يقترب من التعاون مع المخرج راجكومار هيراني للمرة الأولى في مسرته الفنية، في فيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق به حتى الآن.
وعرف المخرج راجكومار بإخراجه للفيلم الناجح 3 Idiots ويعتبر واحدا من كبار مخرجي بوليوود الموهوبين.
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