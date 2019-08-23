استطلاع: البريطانيون يخزنون 40 مليون أداة تكنولوجية غير مستخدمة!

كشف استطلاع جديد أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 40 مليون جهاز إلكتروني غير مستخدم فى الأدراج والخزائن بجميع أنحاء المملكة المتحدة، ويكشف المسح الذى شمل 2،353 شخص وأجرته شركة Ipsos Mori نيابة عن الجمعية الملكية للكيمياء، أن 51٪ من الأسر فى المملكة المتحدة لديها جهاز إلكترونى واحد على الأقل غير مستخدم - وأن 45٪ منهم لديهم ما يصل إلى خمسة.

ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التليفزيون الذكية ومشغلات MP3 والقارئات الإلكترونية، ومن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 82٪ إنهم ليس لديهم خطط لإعادة تدوير أو بيع أجهزتهم بعدما توقف عن استخدامها، وعند سؤالهم عن سبب عدم إعادة تدوير الأجهزة القديمة، قال أكثر من واحد من كل ثلاثة (37٪) إن المخاوف المتعلقة بالبيانات والمخاوف الأمنية جعلت هذه الأجهزة غير مريحة، بينما قال ربعهم إنهم يفضلون بيعها، حسب وبحسبموقع metro البريطانى.

ووفقا للبحث قال ما يقرب من الثلث (29٪) إنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون لإعادة تدوير هذه الأجهزة القديمة، مع ملاحظة أن الهواتف المحمولة تحتوى على 30 عنصرًا مختلفًا على الأقل من العناصر الطبيعية، ستة منها - الغاليوم، الزرنيخ، الفضة، الإنديوم، الإيتريوم والتنتالوم - من المقرر أن تنفد خلال المائة عام القادمة، مع تعرض العديد منها لتهديد متزايد نتيجة زيادة الاستخدام.

وعلاوة على ذلك، يتم استخراج العديد من هذه العناصر - بما فى ذلك القصدير والذهب والتنجستن والتنتالوم - فى المناطق التى غالبًا ما تكون فيها المعارك الشرسة وعمل الأطفال جزءًا معتادًا من تعدينهم، ولا تعد هذه العناصر ضرورية فقط للتكنولوجيا التى نعتبرها أمرا مفروغا منه فى حياتنا اليومية، ولكنها تستخدم أيضا فى كل شيء من أنظمة رش النار والملابس المضادة للبكتيريا إلى الألواح الشمسية وزرع الجراحية.

وقد تكون هناك حاجة إليها لتقنيات أخرى فى المستقبل لم نكتشفها بعد - مثل الصحة والطاقة الخضراء وعلاج التلوث، لكن معظمنا يشترون المزيد والمزيد من التكنولوجيا، فيما تحذر RSC من أن المشكلة ستنمو، حيث يمتلك الشباب عناصر تكنولوجية أكثر من أى شخص آخر، وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف (52٪) من سن 16-24 سنة لديهم بالفعل 10 أو أكثر من الأدوات فى منازلهم، مقارنة بـ 39٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 سنة و 30٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 55-75، وفقا للمسح.