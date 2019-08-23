إصابة عدد من المتظاهرين برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 15 اصابة بجراح مختلفة، منها 9 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المصابين مسعف يعمل في طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن هناك مصاباً وصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة بعد إصابته في الوجه، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وتوافد مئات الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ71 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار "لبيك يا أقصى"، في الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى.
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