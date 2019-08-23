أسر قائد قوات متمردي الجنرال ملونق في ولاية لول

أعلنت القوات الحكومية في ولاية لول بجنوب السودان ، عن أسر القائد الميداني لمتمردي جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة بقيادة فو ملونق، خلال معارك عنيفة اندلعت يوم الأربعاء هذا الأسبوع.

وقال أني أني جوك ، وزير الإعلام في ولاية لول ، لراديو تمازُج الجمعة ، ان اللواء كوال أطواي تم أسره مع مقاتلين آخرين بعد إشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة واناشين في مقاطعة كروك الغربية.

اوضح ان قواتهم تمكنت من أسر القائد الميداني لجبهة الجنرال فول ملونق أوان ، وهو على قيد الحياة بعد إصابته خلال الإشتباكات، مضيفاً أن أسرى الحرب تم نقلهم الى قاعدة للجيش الحكومي في منطقة وون ييك.

وفي صعيد متصل ، كشف أني ، عن مقتل قائد القوات الحكومية في منطقة واناشين خلال الإشتباكات مع متمردي الجنرال ملونق أوان ، مبيناً أن الضابط الذي يدعى قرنق ياي ، قتل في منطقة واناشين.

من جانبه ، أكدت جبهة الجنرال فول ملونق أوان ، أسر كوال أطواي، القائد الميداني لقوات الجبهة ، خلال الاشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية لول.

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وقال ساندي دي جون ، الناطق بإسم الجبهة ، في تصريج لـ “تماُج” الجمعة ، إن القائد كوال أطواي ، تم أسره دون تعرضه للإصابة ، وأنه الأن محتجز لدى السلطات الحكومية في مقاطعة كورك.

وأضاف “تم القبض على اللواء كوال أطواي ، مع حارسه الشخصي والرائد قرنق نقونق”.

وكانت الجبهة أعلنت مقتل القائد الثاني منوت يل لوال ، في اشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية لول صباح يوم الأربعاء.

جبهة الجنرال ملونق أوان ، ليست جزءا من اتفاق السلام الذي وقعت عليه الأطراف في سبتمبر عام 2018.