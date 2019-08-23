الرئيس البرازيلي: الجيش قد يساعد في مكافحة حرائق الأمازون

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا: "إنه سيلتقي بالوزراء في وقت لاحق يوم الجمعة لمناقشة الخطوات المقبلة وأن إرسال الجيش كان من بين الخيارات الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، أضاف زعماء بريطانيا وفرنسا أصواتهم إلى مجموعة دولية مثيرة للقلق، حيث اتهم مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون بولسونارو بالكذب عندما قلل من المخاوف بشأن تغير المناخ في قمة مجموعة العشرين في يونيو.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "قلق للغاية" بشأن الحرائق و"تأثير الخسارة المأساوية لهذه الموائل الثمينة"، وسوف تستخدم قمة قادة مجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع للدعوة إلى تجديد التركيز على حماية الطبيعة.
وارتفع عدد الحرائق في الأمازون بنسبة 83٪ حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تظهر الأرقام الحكومية، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من غابة تعتبر حصنًا أساسيًا ضد تغير المناخ العالمي.
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