سفينة عسكرية أميركية تعبر مضيق تايوان

عبرت سفينة عسكرية أميركية مضيق تايوان اليوم (الجمعة) فيما يزيد الجيش الأميركي وتيرة تحركاته عبر الممر المائي الاستراتيجي، رغم اعتراضات الصين.

وحسب "الشرق الأوسط" جاء في بيان للجيش الأميركي أن «مرور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي». وأوضح أن السفينة المعنية «غرين باي» هي سفينة نقل برمائية.

ويفصل مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا تايوان التي تحكم نفسها عن الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتهدّد بين الحين والآخر باستعادتها بالقوة.

وقد نددت بكين هذا الشهر بمبيعات أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان، وفي يوليو قالت إنها مستعدة للحرب إذا كان هناك أي خطوة من جانب تايوان نحو الاستقلال.