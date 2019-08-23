إتاحة تطبيق "SHAREit Lite" على نظام تشغيل أندرويد

يعد تطبيق SHAREit واحدًا من أوائل التطبيقات التي استخدمت تقنية "peer-to-peer" في مشاركة الملفات، وإلى جانب ذلك، يدعم التطبيق أيضًا توزيع ملفات الـ APK للتطبيقات المُثبتة على هاتفك وإرسالها إلى أحدهم، فضلًا عن دعمه لإرسال جميع أنواع الملفات وبغض النظر عن نوع الجهاز.

على أي حال، هذه الميزات وأكثر تكون مفيدة بشكل عام، وستكون مفيدة جدًا بشكل خاص في البلدان ذات الاتصال الضعيف.

لذلك من المشكله أن التطبيق نفسه يأتي بحجم 25 ميغابايت، وللتغلب على ذلك، أصدرت الشركة وراء تطبيق SHAREit النسخة المخففة “لايت” من تطبيقها هذا.

وهو موجّه خصيصًا لأولئك الذين يحتاجون أو يريدون نسخة أقل حجمًا، ولحملة الهواتف ذات المواصفات الضعيفة.

وبالمقارنة مع تطبيق SHAREit الرئيسي، تفتقر نسخة SHAREit Lite إلى خيار إرسال البيانات إلى أجهزتك الخاصة ولا يمكنك استخدامه كبديل لمدير الملفات، كونه مخصص للمشاركة فقط.

ولاستخدام التطبيق، تحتاج إلى التسجيل باسم فريد، مع إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بشكل اختياري.

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وفي الوقت الحالي، لا يدعم التطبيق أي إعلانات، وهو مغاير تمامًا عمّا هو حاصل مع الإصدار الرئيسي، لذلك من المحتمل أن يتغير هذا بمرور الوقت.

ومن على الواجهة الرئيسية للتطبيق، ستُلاحظ وجود ثلاث علامات تبويب سفلي وهي “Chat و Feed و Me”.

حيث من خلال علامة التبويب الأولى “Chat” ستتمكن من إرسال واستقبال الملفات، مع خيار واضح لبدء الدردشة مع الأصدقاء.

أما علامة التبويب “Feed” فهي تُقدّم موجز لأخبار الشبكات الاجتماعية وتتيح لك نشر ملفات لجميع جهات الاتصال الخاصة بك لمشاهدتها.

وعبر تبويب “Me”، ستتمكّن من الوصول إلى الإعدادات والإحصائيات وأكثر.

أخيرًا، في الوقت الحالي لا يتوفّر تطبيق SHAREit Lite بشكل عالمي، وهو متاح لمناطق محددة، وبدلًا من انتظار الإصدار الرسمي للتطبيق في بلدك، يمكنك تنزيله وتثبيته عبر ملفه الـ APK.