الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد 30 يوماً على توقيفه

أفرج عن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني اليوم الجمعة، بعد 30 يوماً على سجنه لإطلاقه دعوات إلى التظاهر في إطار حركة احتجاج كبيرة تهز موسكو، كما قالت المتحدثة باسمه.

وظهر نافالني في صورتين نشرتها المتحدثة باسمه كيرا يارميش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبتسماً وهو يرتدي بنطالاً وقميصاً داكنين ويحمل حقيبة على كتفه.

وكان نافالني أوقف في نهاية يوليو(تموز) الماضي في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية يفترض أن تجرى مطلع سبتمبر(أيلول) المقبل.

ونافالني من المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم بسبب أحكام صدرت عليه وأكد أن دوافعها سياسية، وقد نظم في السنوات الأخيرة أكبر التظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين لذلك صدرت بحقه أحكام بالسجن لفترات قصيرة.