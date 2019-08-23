كرمان عبرت عن رأي كثيرين ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون فى الداخل والخارج عبروا عن فرحهم باختيار السيد عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء حكومة الفترة الانتقالية التى نتجت عن ثورة ديسمبر المجيدة ، وقد تلقى السيد رئيس الوزراء التهانى من البعض عبر القنوات الرسمية واخرون آثروا ان يبعثوا بتهنئتهم عبر الخطابات والبرقيات المفتوحة من خلال وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعى فكانت بمثابة خطابات للجمهور اكثر من انها رسائل وبرقيات ترد عبر الطرق الرسمية .

وممن بعثوا بالتهنئة للسيد عبد الله حمدوك على اختياره رئيسا لوزراء حكومة الفترة الانتقالية الناشطة اليمنية فى حقوق الاتسان والمدافعة عن شعبها فى وجه العدوان السعودى الاماراتى الشرس الاستاذة توكل كرمان التى بعثت ببرقية مفتوحة الى السيد عبد الله حمدوك تهنؤه فيها على ثقة قوى الثورة والتغيير فيه واختياره لهذا المنصب الحساس واردفت التهنئة بالطلب اليه أن يسحب قواته فورا من اليمن.

كرمان قالت لحمدوك “هذه ليست حربكم، وان استمرار مشاركتكم في الحرب تنال من العلاقة الودية التي تجمع الشعبين الشقيقين السوداني واليمني”.

وأضافت كرمان “السودان الجديد لايليق به إلا أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب التي تمضي بعيدًا في تدمير شعبنا وتفتيته وتقويض كيانه الوطني”.

انتهى كلام كرمان وهو وان اذيع منقولا عنها فانها بلا شك تعبر عن لسان حال قطاع واسع من الشعبين السودانى واليمنى وعدد من الاحرار والمنصفين فى العديد من البلدان ، واعلم ياسيادة رئيس الوزراء ان المشاركة فى الحرب على اليمن عمل غير دستورى ولاقانونى ولا اخلاقى وانت رجل اتت بك الثورة الشعبية فى هذا المنصب وجدير بك ان تكون على قدر تطلعات شعبك وانت وكثيرون فى الداخل والخارج قد شاهدتم بام اعينكم اللافتات التى رفعت فى اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والمخاطبات التى تمت فى هذه الساحة وكانت تنادى بانسحاب قواتنا فورا من اليمن وعليه فان اى تباطؤ من جانبكم يعتبر خيانة لمن منحك هذا التفويض ولا اعتبار هنا لاصوات نشاذ صدرت من البرهان وحميدتى من ان جندنا سيبقون فى اليمن ولا معنى لحديث احد قادة الحرية والتغيير من ان قواتنا ستدافع عن السعودية امام اى اعتداء تتعرض له فالسعودية الان هى التى تقود العدوان وتقتل الابرياء وتدمر اليمن وعلينا ان لا نشاركها فى عدوانها ان لم نستطع منعها ، واخيرا نقول لحمدوك ان كرمان بقولها هذا انما توصل اليك رسالة مواطنيك قبل اشقائهم اليمنيين فهل تكن عند حسن ظنهم؟