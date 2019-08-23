كلامك ليس في محله يادكتور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الأخبار ان الامين العام للمؤتمر الشعبى الدكتور علي الحاج محمد قد بعث رسالة للسيد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السيد عبد الله حمدوك يقول له فيها

نجاحك وفشلك علي ايدي الإسلاميين .

وقبل ان نقف مع الدكتور على الحاج هنا معلقين على كلامه هذا نثبت ابتداء حقه فى ان يقول مايشاء ويتخذ الموقف السياسى الذى يريده فليس لاحد ان يجبره او غيره على قول معين او اتخاذ موقف محدد وبنفس القدر ليس له الحق فى حمل الناس على مايريد والزامهم بالموقف الذى يرتئيه وقد نحت البلد نحو الحكم الديموقراطى وتأسيس ركا؛ز دولة القانون ، ونعود الى الكلمة المنسوبة للدكتور على الحاج التى قيل انه وجهها الى السيد رئيس الوزراء ونقول له عن اى اسلاميين تتحدث يادكتور؟ أهم اولئك الذين ارتبطت مسيرتهم وحياتهم باكل اموال الناس بالباطل وعملوا على اكتناز الاموال وافتقر بسبب سوء سلوكهم وادارتهم افتقر بسبب ذلك الاف السودانيين وعانت عوائل متعففة من صنيعهم بل وتيتم اطفال وترملت نساء وثكل اباء وامهات بفعل مشاركة بعض هؤلاء الاسلامبين فى تعذيب ممنهج طال الكثير من شرفاء بلادى بل وحتى تورط بعض الاسلاميين فى سفك دماء الابرياء تلاحقهم اللعنات الغاديات الرائحات.

أم انك يادكتور تقصد اولئك الذين تآمروا على الديموقراطية وجاءوا بالانقلاب العسكرى فى الثلاثين من يونيو مسقطين الشرعية الدستورية المفوضة شعبيا فى سرقة كبرى بوضح النهار تجعل كل من شارك فيها او دعمها يستحق المحاكمة ولايعتبر مؤهل سياسيا واخلاقيا للتحدث باسم الحقوق ورعايتها او العمل الديموقراطى ومرتكزاته حتى يخرج علينا الدكتور على الحاج بحديثه هذا مدعيا ان الحكومة الانتقالية غير شرعية وانها انقلاب عسكرى ناعم وانهم سوف يسقطونها منوها الى انهم فى تنسيقية الاحزاب الوطنية قد شكلوا حكومات ظل فى كافة الولايات ستكون مهمتها اسقاط هذه الحكومة ، والدكتور على الحاج فى حديثه هذا وتهديده بان الاسلاميين سوف يسقطون الحكومة وقوله فى مكان اخر ان نجاح حمدوك او فشله رهن بالاسلاميين ، هذا القول من الدكتور على الحاج يستدعى محاكمته سياسيا واخلاقيا ليعرف ورهطه من الاسلاميين الذين يملأ بهم يده ويهدد به سواه انه انما يقول كلاما ليس فى محله .